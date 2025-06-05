Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan dünyaevine girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan dünyaevine girdi

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Levent Mercan, dünyaevine girdi. Sarı-lacivertli kulüp çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Levent Mercan, Asya Öztürk ile nikah masasına oturdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Levent Mercan, hayatını Asya Öztürk ile birleştirdi. Levent ve Asya Mercan çiftini kutluyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarı- lacivertli kulüp, sosyal medya hesaplarından çifte mutluluklar dileyerek evlilik fotoğraflarını paylaştı.

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LEVENT MERCAN KİMDİR?

10 Aralık 2000'de Almanya'nın Recklinghausen kentinde dünyaya geldi. Ünlü futbolcu futbol eğitimini bu ülkede aldı.

Asıl mevkii sol bek olan 176 cm boyundaki oyuncu, aynı zamanda merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Etkili sol ayağıyla oyun kurulumunda önemli rol üstlenen Levent Mercan, özellikle son sezon performansıyla büyük takımların radarına girmişti.

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Alman ekibi Schalke 04'ün altyapısından yetişen Mercan, 2021'de transfer olduğu Fatih Karagümrük'te 93 resmi maça çıktı; bu süreçte 4 gol atıp 7 asist yaptı. 2023-2024 sezonunda ise toplamda 3.324 dakika sahada kalan genç futbolcu, 39 maçta Karagümrük formasını terletti.

Levent Mercan, geçen yıl Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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