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Fenerbahçe'ye kötü haber: Sakatlık şoku

Sarı lacivertli takımı bekleyen zorlu maçlar öncesi Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 13:06
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Fenerbahçeli futbolcu sahalardan 1 ay uzak kalacak

Fenerbahçe'ye kötü haber: Sakatlık şoku
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Fenerbahçe'yi bekleyen üst üste zorlu karşılaşmalar öncesi Mert Hakan Yandaş'ın durumu belli oldu.

Dizinden sakat olduğu belirtilen Mert Hakan Yandaş'ın yapılan kontroller sonucunda sahalardan 1 ay uzak kalacağı açıklandı.

Ayrıca sakatlıkları nedeniyle Joshua King ve Luan Peres de AEK Larnaca karşılaşmasında görev alamayacak.

Mert Hakan Yandaş, Avusturya kampında da 2 Temmuz'da adalesinden sakatlık yaşamış ve yaklaşık 30 gün sahalardan uzak kalmıştı.

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