﻿Fenerbahçe'ye kötü haber: Sakatlık şoku

Fenerbahçe'yi bekleyen üst üste zorlu karşılaşmalar öncesi Mert Hakan Yandaş'ın durumu belli oldu.

Dizinden sakat olduğu belirtilen Mert Hakan Yandaş'ın yapılan kontroller sonucunda sahalardan 1 ay uzak kalacağı açıklandı.

Ayrıca sakatlıkları nedeniyle Joshua King ve Luan Peres de AEK Larnaca karşılaşmasında görev alamayacak.

Mert Hakan Yandaş, Avusturya kampında da 2 Temmuz'da adalesinden sakatlık yaşamış ve yaklaşık 30 gün sahalardan uzak kalmıştı.