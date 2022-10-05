﻿Fenerbahçe'ye kötü haber: Sakatlık şoku

Fenerbahçe'yi bekleyen üst üste zorlu karşılaşmalar öncesi Mert Hakan Yandaş'ın durumu belli oldu.
Dizinden sakat olduğu belirtilen Mert Hakan Yandaş'ın yapılan kontroller sonucunda sahalardan 1 ay uzak kalacağı açıklandı.
Ayrıca sakatlıkları nedeniyle Joshua King ve Luan Peres de AEK Larnaca karşılaşmasında görev alamayacak.
Mert Hakan Yandaş, Avusturya kampında da 2 Temmuz'da adalesinden sakatlık yaşamış ve yaklaşık 30 gün sahalardan uzak kalmıştı.
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