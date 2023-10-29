Fenerbahçeli futbolcular ısınmaya 'Sonsuza dek Cumhuriyet' pankartıyla çıktı

Fotoğraflar: Adem Kabayel - YENİÇAĞ
Fenerbahçe, Pendikspor maçı öncesi ısınmaya çıktı.
Isınmaya çıkarken, 29 Ekim ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel 'Sonsuza dek Cumhuriyet!' yazılı pankart yer aldı.
İşte o fotoğraf;
Pendikspor maçı öncesi Fenerbahçeli futbolcular ısınmaya 'Sonsuza dek Cumhuriyet' yazılı pankartla çıktı.
Fotoğraflar: Adem Kabayel - YENİÇAĞ
Fenerbahçe, Pendikspor maçı öncesi ısınmaya çıktı.
Isınmaya çıkarken, 29 Ekim ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel 'Sonsuza dek Cumhuriyet!' yazılı pankart yer aldı.
İşte o fotoğraf;