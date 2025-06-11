Fenerbahçeli futbolcuya talipler: 40 milyon euro'ya 'evet'

Fenerbahçe'de sezonu 30 golle kapatan Faslı forvet Youssef En Nesyri, transferin de gözdesi oldu.

Sezon başında Sevilla'dan 19,5 milyon euro bonservisle kadroya katılan 28 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Osimhen ve Gyökeres'ten olumlu yanıt alamayan Al Hilal'in rotasını Faslı golcüye çevirdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Suudi yetkililere verdiği cevapta oyuncusu için 40 milyon euro istediği, Al Hilal yönetiminin de bu rakamı sözlü olarak kabul ettiği öğrenildi.

Transferin resmileşmesi halinde bu ücret Süper Lig'den gerçekleşen en pahalı transfer olacak.

Suudi kulübünün yetkililerinin kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor.