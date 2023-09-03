Fenerbahçeli genç yıldız 2. Lig'e transfer oldu

Nazilli Belediyespor, Fenerbahçe alt yapısında yetişen Recep Efe Koçak’ı kadrosuna kattı

KAYNAK: İHA
Fenerbahçeli genç yıldız 2. Lig'e transfer oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, yeni sezon yapılanması çerçevesinde Recep Efe Koçak’ı renklerine bağladı.

Nazilli Belediyespor, transferde hız kesmiyor. Nazilli Belediyespor, yeni sezon yapılanması çerçevesinde Recep Efe Koçak’ı kadrosuna kattı. 19 yaşındaki genç defans oyuncusu Koçak, 2023-2024 sezonunda Nazilli Belediyespor’un formasını terletecek. Nazilli Belediyespor’dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuza ’kulübümüze hoş geldin’ diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.

Fenerbahçe alt yapısında yetişen Koçak, U19 Süper Lig’de 36 maça çıkıp 1 gol attı.

(İHA)

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