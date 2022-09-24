Joao Pedro neden Galatasaray'a gitmediğini böyle açıkladı: Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro, bugünkü antrenmandan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplarken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Takım olarak iyi gittiklerini, son maçta da bunu gösterdiklerini belirten Pedro, şu ifadeleri kullandı:

"Takımda birlik havası hakim. Kompakt ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü veriyoruz. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum.

Brezilya'da biraz daha teknik bir futbol oynanıyor. İtalya'da taktiksel açıdan çok çalışılmış bir futbol var. Buraya gelmeden önce daha önce Türkiye'de oynamış isimlerle konuşmuştum. Oyun açısından beni şaşırtan bir durum olmadı.

Benim için önemli olan ülkeye ve takıma adapte olabilmek. 8 sene bir takımda oynadıktan sonra nereye giderseniz gidin, adapte olmak kolay olmuyor.

GALATASARAY'A NEDEN GİTMEDİM?

Brezilya'da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum, çok uzakta bile olsam bunları görebiliyorsunuz. Şampiyonluk için oynayan ve taraftarların büyük destek verdiği bir kulüp olduğunu biliyordum, beni buraya getiren şeyler de bunlar oldu.

Transfer sürecinde spekülasyonların olması normal. Çok fazla şey konuşuldu ama en iyi cevabın burada olmam olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'den teklif gelince transfer süreci çok çabuk gelişti.

Farklı bir lige geldim, 8 yıl sonra farklı bir lige gelince adaptasyon kolay olmuyor. Sadece futbol değil, özel hayat da önemli oluyor ama bu kararın ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Fenerbahçe'ye gelerek en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum.

Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Onların desteğini, tutkusunu hissetmek bizim için inanılmaz bir his. Kendi evimizde oynadığımız her maçta inanılmaz bir atmosfer oluyor ama içeriden hissetmek çok daha farklı.

BÜYÜK TAKIM BUDUR

Hocamız çok talepkar. Bu da tabii ki oyuncuların onun istediği fikirleri en iyi şekilde uygulamasını sağlıyor. Son maçımızda çok pozisyon ürettik. İyi bir yoldayız. Kadromuz çok geniş. Hatta gülerek hocamızla dalga geçiyoruz işiniz çok zor diye. Birbirimizin seviyesini yükseltiyoruz. Büyük takım budur.

Takımımızın birinci penaltıcısı Enner Valencia. Son maçta kaçırdığım penaltıdan sonra üzüldüm, benim de gol atmaya ihtiyacım var. Ancak maçta buna takılı kalmadım.

Fenerbahçe'de oynadığım sürece milli takımın beni izlememesi mümkün değil. Böyle büyük bir takımda oynarsanız muhakkak izleniyor olacaksınız. Gerisi benim performansıma kalmış. Gol atmak için çok çalışıyorum, özgüvenliyim.

Gençken çok fazla derbi izlemiştim, Galatasaray'a karşı olan Alex'in oynadığı derbileri de izlemiştim. Şu an tek hedefimiz Beşiktaş derbisine en iyi şekilde hazırlanmak."