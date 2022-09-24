24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Joao Pedro neden Galatasaray'a gitmediğini böyle açıkladı: Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum

Joao Pedro neden Galatasaray'a gitmediğini böyle açıkladı: Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro, neden Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi tercih ettiğini çarpıcı ifadelerle açıkladı

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 13:08
Takip Et

Fenerbahçeli Joao Pedro'dan flaş Galatasaray açıklaması

Joao Pedro neden Galatasaray'a gitmediğini böyle açıkladı: Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum
+
Aa
-

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro, bugünkü antrenmandan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplarken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Takım olarak iyi gittiklerini, son maçta da bunu gösterdiklerini belirten Pedro, şu ifadeleri kullandı:

"Takımda birlik havası hakim. Kompakt ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü veriyoruz. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum.

Brezilya'da biraz daha teknik bir futbol oynanıyor. İtalya'da taktiksel açıdan çok çalışılmış bir futbol var. Buraya gelmeden önce daha önce Türkiye'de oynamış isimlerle konuşmuştum. Oyun açısından beni şaşırtan bir durum olmadı.

Benim için önemli olan ülkeye ve takıma adapte olabilmek. 8 sene bir takımda oynadıktan sonra nereye giderseniz gidin, adapte olmak kolay olmuyor.

GALATASARAY'A NEDEN GİTMEDİM?

Brezilya'da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum, çok uzakta bile olsam bunları görebiliyorsunuz. Şampiyonluk için oynayan ve taraftarların büyük destek verdiği bir kulüp olduğunu biliyordum, beni buraya getiren şeyler de bunlar oldu. 

Transfer sürecinde spekülasyonların olması normal. Çok fazla şey konuşuldu ama en iyi cevabın burada olmam olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'den teklif gelince transfer süreci çok çabuk gelişti. 

Farklı bir lige geldim, 8 yıl sonra farklı bir lige gelince adaptasyon kolay olmuyor. Sadece futbol değil, özel hayat da önemli oluyor ama bu kararın ne kadar doğru olduğunu görüyorum. Fenerbahçe'ye gelerek en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum.

Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Onların desteğini, tutkusunu hissetmek bizim için inanılmaz bir his. Kendi evimizde oynadığımız her maçta inanılmaz bir atmosfer oluyor ama içeriden hissetmek çok daha farklı.

BÜYÜK TAKIM BUDUR

Hocamız çok talepkar. Bu da tabii ki oyuncuların onun istediği fikirleri en iyi şekilde uygulamasını sağlıyor. Son maçımızda çok pozisyon ürettik. İyi bir yoldayız. Kadromuz çok geniş. Hatta gülerek hocamızla dalga geçiyoruz işiniz çok zor diye. Birbirimizin seviyesini yükseltiyoruz. Büyük takım budur. 

Takımımızın birinci penaltıcısı Enner Valencia. Son maçta kaçırdığım penaltıdan sonra üzüldüm, benim de gol atmaya ihtiyacım var. Ancak maçta buna takılı kalmadım.

Fenerbahçe'de oynadığım sürece milli takımın beni izlememesi mümkün değil. Böyle büyük bir takımda oynarsanız muhakkak izleniyor olacaksınız. Gerisi benim performansıma kalmış. Gol atmak için çok çalışıyorum, özgüvenliyim.

Gençken çok fazla derbi izlemiştim, Galatasaray'a karşı olan Alex'in oynadığı derbileri de izlemiştim. Şu an tek hedefimiz Beşiktaş derbisine en iyi şekilde hazırlanmak."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
2
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
3
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
4
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
6
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
7
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿Balıkesir'de 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi
﻿Balıkesir'de 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi
﻿Balıkesir'de 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi
﻿Hırsızlık iddiasıyla kurşun yağdırdı
﻿Hırsızlık iddiasıyla kurşun yağdırdı
﻿Hırsızlık iddiasıyla kurşun yağdırdı
﻿Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı
﻿Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı
﻿Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı
﻿Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 24 personel alacak
﻿Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 24 personel alacak
﻿Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 24 personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.