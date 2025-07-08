Fenerbahçeli libero kulübüne döndü

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, eski oyuncusu Helin Kayıkçı'yı yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında libero Helin Kayıkçı’yı kadrosuna kattı.



2021-2022 sezonunda Fenerbahçe ile profesyonel kariyerine başlayan Helin, 2024-2025 sezonunda Alpet Zeren Spor formasını terletti. Helin’in 2024 U20 Avrupa Şampiyonası ve 2024 U21 Balkan Şampiyonası şampiyonlukları bulunuyor.



Helin Kayıkçı’ya ‘Ailemize yeniden hoş geldin’ diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."