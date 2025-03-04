Fenerbahçeli Livakovic’e soruşturma açıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçeli Livakovic’e soruşturma açıldı

Fenerbahçe’nin kalecisi Livakovic’e soruşturma açıldı. Deneyimli eldiven, Hırvatistan’da UNESCO’nun kültür mirası olarak gördüğü surları kazmakla suçlandı.

Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde tarihi alanda düzenleme yaptığı iddia edilen Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'e Zadar Savcılığı soruşturma açtı.

Hırvat basınında yer alan haberlere göre; Livakovic, UNESCO'nun kültür mirası olarak gördüğü surları kazmakla suçlandı.

Yetkililerin inşaat alanında polis nezaretinde inceleme yaptıkları ve inşaatı mühürledikleri, kazı sırasında kültür varlığı olarak korunan surun zarar gördüğü de belirtildi.

Zadarnews.hr'nin haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Devlet müfettişliği itilaflı şantiyeyi denetim planına dahil edeceğini duyurdu. Alandaki inşaat çalışmalarının izinsiz bir şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir tabela bulunmadığı görüldü.

Saha çalışmaları Dominik Livakovic'in babası olan USKO sanığı ve davalı Zdravko Livakovic tarafından koordine ediliyor."

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