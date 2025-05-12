Fenerbahçeli Marko Guduric ve Nigel Hayes-Davis iddialı konuştu

Fenerbahçe Beko, Final-Four öncesi medya günü düzenlendi. Medya gününde Fenerbahçe Beko forması giyen Nigel Hayes-Davis ve Marko Guduric basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Hayes-Davis, "Hedefimiz Marko’nun söylediği gibi Final-Four’du. Abu Dabi’ye sağlıklı şekilde gitmek istiyoruz" dedi.

"KAHRAMAN GİBİ DEĞİL TAKIM OLARAK GİDECEĞİZ"

Taraftarların kahraman benzetmesi yapması hakkında tecrübeli oyuncu, "Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos maçı olacak. Bu şekilde düşünerek maça gitmemiz gerek. Başantrenörümüz de aynı şeyi söylüyor. Kahraman gibi değil takım olarak gideceğiz ve bu takım oyunu" ifadelerini kullandı.

NBA hakkında sorulan soruya da Nigel Hayes-Davis, "Son birkaç yıldır aynı şekilde cevap veriyorum. Burası evim ve ben evimdeyim. Türkiye Ligi maçına ve Abu Dabi’de oynayacağımız maçlardaki hedeflerime odaklıyım. Başka bir şey düşünmüyorum" dedi.

Nigel Hayes-Davis, Final-Four maçı için ribauntların ve kazanılan topların galibiyet için etkili olacağına inandığını söyledi.

"HEDEFİMİZ BUYDU"

Final Four’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Marko Guduric, "Hedefimiz buydu. O yüzden çok mutluyuz. Hazırlanmaya ve forma girmeye çalışıyoruz" sözlerini sarf etti.

Tarık Biberovic’in kendisi hakkında yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Guduric, "Tarık’a teşekkür ediyorum. İşimi yapmaya ve elimden gelen yardımı sağlamaya çalışıyorum. Her şey takımla ilgili. Burası Fenerbahçe. Rolümüzü doğru uygularsak başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

Tarık Biberovic’in NBA’ye gidebilecek olması hakkında da konuşan Guduric, "Fenerbahçe olarak tabii ki tutmaya çalışıyoruz. Her basketbolcunun hedefi NBA oluyor. İyi bir fırsat çıkarsa gidebileceğini konuştuk. Daha sonra tekrar Türkiye ve Fenerbahçe’ye dönebilir. Fenerbahçe olarak onu burada tutmak isteriz" dedi.

Marko Guduric sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Özel bir etkinlik. Tek maç ve çok fazla baskı var üzerimizde. Gücümüz rotasyonumuz. Her şeye hazır olmamız gerekiyor."