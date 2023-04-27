Fenerbahçeli Meesseman'dan ayrılık açıklaması

Fenerbahçe Alagöz Holding'in önemli isimlerinden Emma Meesseman, ligde kazanılan şampiyonluğu değerlendirirken çıkan ayrılık haberlerine de açıklık getirdi.

Fenerbahçeli Meesseman'dan ayrılık açıklaması

Editör: Ufuk Cingöz

Final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Emma Meesseman, "Harika hissediyorum. Şu anda 10 tane daha maç oynayabilirim. Buradaki taraftarlar, yönetimimiz, teknik kadro bize çok fazla enerji verdi. Çok iyi bir takıma sahibiz. Şimdi bu şampiyonluğu kutlayacağız" şeklinde konuştu.
En değerli oyuncu ödülünün kendisi için büyük bir gurur olduğunu ancak şampiyonluğun en önemli şey olduğunu DHA'ya anlatan Belçikalı oyuncu "Bu önemli bir onur benim adıma. Ama ben şampiyonluğu, boynumda asılı olan madalyayı ve kupayı Fenerbahçe taraftarına getirmiş olmamızı önemsiyorum. Evet, en değerli oyuncu seçildiğim için gururluyum ama şampiyonluk benim için daha büyük bir gurur" açıklamasında bulundu.
AYRILIK SORUSUNA YANIT VERDİ

Meesseman, "Önümüzdeki yıl seni Fenerbahçe formasıyla görebilecek miyiz?" sorusuna ise gülerek "Kim bilebilir, belki de" şeklinde cevap verdi.
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Satou Sabally, ise "Bu kupa, bu zamana kadar aldığım en güzel doğum günü hediyesiydi. Takım gerçekten harikaydı. Hepsini çok seviyorum" diye konuştu.

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