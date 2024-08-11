Fenerbahçeli Moussa Sow imzayı attı. Yeni adresi şaşırttı

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Fenerbahçeli Moussa Sow imzayı attı. Yeni adresi şaşırttı

Fenerbahçeli eski futbolcu Moussa Sow’dan sürpriz imza...

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Moussa Sow, Kuzey Makedonya ekibi Gostivar ile anlaşma sağladı.

38 yaşındaki Moussa Sow, futbol kariyerinde son olarak Türkiye’de Ümraniyespor forması giydi. 2020-2021 sezonunda Ümraniyespor’da oynayan Sow, o tarihten bu yana herhangi bir takımda yer almadı.

Moussa Sow, Kuzey Makedonya’nın Gostivar takımında sportif direktör olarak göreve başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Moussa Sow’un kulüp yönetimimize katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. O, Fenerbahçe ve Lille LOSC efsanesi, iki kez şampiyon, Türkiye Süper Ligi ve Fransız Ligue 1’in gol kralı. Yolculuğumuza katılma kararı nedeniyle kendisini içtenlikle karşılıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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