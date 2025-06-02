Fenerbahçeli Murat Ülker'den Galatasaray'a bir jest daha

Fenerbahçeli olarak bilinen Türkiye'nin en zengin iş insanlarından biri olan Murat Ülker Yıldız Holding binasına Galatasaray bayrağı astı.

MURAT ÜLKER'DEN PAYLAŞIM

Bu olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Ülker, “Spor centilmenliktir! @yildizholding olarak sporu rekabetin çok ötesinde, eşitliğin, ilhamın ve birlikte başarma kültürünün bir yansıması olarak görüyoruz. Bu anlayışımızdan yola çıkarak, Galatasaray’ın Süper Lig şampiyonluğunu kutlamak için çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik aynı zamanda bize üst üste ikinci kez CBL Türkiye Şampiyonu olan basket takımımızın kupaları ve başarıları da eşlik etti.

Ülkerspor ile temellerini attığımız bu yolculuk, genç sporculara fırsatlar sunmak, Türk sporunun altyapısını güçlendirmek ve uluslararası sahada kalıcı değer üretmek amacıyla sürdü. Geldiğimiz noktada ise, bu desteğin farklı takımların, farklı hikayelerin başarılarında yankı bulduğunu görmek bizler için ayrı bir mutluluk. Hatta daha önemli bir şey var, farklı renklere gönül vermiş çalışma arkadaşlarımızla bu tür başarıları birlikte kutlayabiliyor olmak. Takımlarımızın Avrupa Kupaları’nda başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAYLI OSİMHEN ÜLKER REKLAMINDA OYNADI

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen Ülker markasının ünlü bisküvisi Çizi için bir reklam filmi çekmişti. Maskesiyle reklamda yer alan Osimhen'e Çizimen eşlik etmişti.