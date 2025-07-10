Fenerbahçeli oyuncu mili maçta sakatlandı

Brezilyalı oyuncu Ana Cristina, Fransa'ya karşı oynanan maçın ikinci setinde sol dizinden sakatlandı. Maçtan sonra çekilen MRI taraması sonucunda medial menisküs yırtığı tespit edildi. Tedavisine başlandı ve Japonya ayağının geri kalanında forma giyemeyecek.
BREZİLYA'DAN AÇIKLAMA
Brezilya Voleybol Federasyonundan, Ana Cristina hakkında açıklama "Maçtan sonra çekilen MRI taraması sonucunda medial menisküs yaralanması tespit edildi. Tedavisine başlandı ve Japonya ayağının geri kalanında forma giyemeyecek