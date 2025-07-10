Fenerbahçeli oyuncu mili maçta sakatlandı

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Fenerbahçeli oyuncu mili maçta sakatlandı

Brezilya, Ana Cristina’da medial menisküs yırtığı tespit edildiğini açıkladı.

Brezilyalı oyuncu Ana Cristina, Fransa'ya karşı oynanan maçın ikinci setinde sol dizinden sakatlandı. Maçtan sonra çekilen MRI taraması sonucunda medial menisküs yırtığı tespit edildi. Tedavisine başlandı ve Japonya ayağının geri kalanında forma giyemeyecek.

BREZİLYA'DAN AÇIKLAMA

Brezilya Voleybol Federasyonundan, Ana Cristina hakkında açıklama "Maçtan sonra çekilen MRI taraması sonucunda medial menisküs yaralanması tespit edildi. Tedavisine başlandı ve Japonya ayağının geri kalanında forma giyemeyecek

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