Fenerbahçeli oyunculardan hakeme sert tepki: Maçları 11’e 11 oynayamıyoruz

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u 3-2 mağlup ettiği maç sonrası karşılaşmanın hakemine sert tepkiler geldi. Fenerbahçeli oyuncular kazandıkları maç sonrası hakemin kararlarının oldukça yanlı olduğunu dile getirdi.

Sarı lacivertlilerin galibiyet golünü atan Amrabat, ilk defa bir maçta bu kadar gerildiğinin altını çizdi. Hakemlerin işinin çok zor olduğunu belirten Amrabart, Biz maalesef genel itibarıyla 11'e 11 oynamıyoruz maçları” şeklinde konuştu.

Ambrabat maç sonrası yaptığı açıklamada sözlerine şöyle devam etti:

“Biz maalesef genel itibarıyla 11'e 11 oynamıyoruz maçları. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Onlar da hata yapar, onlar da insan ama çok fazla sinirlendim. Topu tribüne vurdum, taraftarlar yanlış anlamasın, onlara karşı değildi, sinirlendim. Ben Allah inancı taşıyan biri. Normalde gol atan biri değilim. Bu attığım gol tesadüf değil. Hocamıza katılıyorum. Bu zamana kadar, bilmiyorum kaç puan kaybettik VAR kararlarıyla... Penaltı mı değil mi kesin bir şey söyleyemem ama VAR 4-5 dakika pozisyon inceliyor. Oyun için bu iyi değil. Penaltıysa verilir, değilse verilmez. Mazeret üretmiyorum. Öncesinde biz iyi oynamalıyız, biz oyunumuzu ortaya koymalıyız. Kolay olmuyor ama bu olaylardan ötürü."

“ÇOK GÜZEL MÜCADELE ETTİK”

Sarı lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Fred ise iyi bir mücadele gösterdiklerini vurgulayarak "Gol atmak, takıma yardım etmek çok önemli. Geliştirmemiz gereken şeyler var. İkinci yarı daha dikkatli olmalıydık. Skoru lehimize çevirmeyi başardık. Çok güzel bir mücadele verdik, savaştık. 3 puanı aldık” dedi.

“VAR’DAN GELEN KARARLAR EŞİT OLMALI”

Fenerbahçe’de oyuna sonradan giren ve takımının beraberlik golünü atan Dzeko ise genç hakemlerin hata yapabileceğinin altını çizerek VAR hakemi Atilla Karaoğlan’a tepki gösterdi. Dzeko konuyla ilgili şunları söyledi:

“Yukarıdan birilerinin maç yönetmesine izin vermeliler. VAR'dan verilen kararlar eşit olmalı. VAR, bizim pozisyonlarda 2-3 tuvalet molası verdi herhalde. Lehimize penaltı vardı, rakibe çıkması gereken kırmızı kart vardı. O ara tuvaletteydiler herhalde. El bu kadar açıkken penaltı olmalıydı. Futbol için bir şeyler değişmeli. Bu şekilde giderse başımız belada. Bu geçmişten gelen bir durum. Bıraksınlar genç hakemler yönetsin. Yukarıdan müdahale olmasın. Futbol için bir şeyler değişmeli. Bu şekilde giderse başımız belada."