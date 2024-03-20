Fenerbahçeli Recep Tayyip Erdoğan buna ne diyecek?

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçeli Recep Tayyip Erdoğan buna ne diyecek?
Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı.

Futbola siyasetin karışmaya çalıştığı, hatta karıştığı ülkemizde bir gerçek.
Kimi siyasetçinin bulunduğu şehirdeki veya taraftarı olduğu kulübün taraftarlarına şirin görünme adına yaptıkları da ortada.
Ama şu son olay...

Bardağı taşıran son damla bence.
Trabzon'dan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç'ten bahsediyorum.
Trabzon'daki son olaydan sonra zaten kamplaşan toplumumuzda bir siyasetçi olarak itidalli davranmaya, barışı sağlamaya çalışması gerekirken alevlerin üzerine benzin döktü.
Dediği lafa bakın.

Fenerbahçe'yle Beşiktaş'ı şikeci ilan etti.
Lafı fazla uzatmayacağım. Böyle laflar eden birine dil dökmeye gerek yok.
Benim merakım şu;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna bir şey demeyecek mi?
Tek millet diye her toplantısında halka seslenirken kendi partisinden hem de bir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın düşmanlaştırıcı laflarına karşı bir şey söylemeyecek mi?
Hem Fenerbahçeli'dir Erdoğan.
Üstelik Yüksek Divan Kurulu üyesidir. Rozetini de Ali Koç takmıştır.
Takımını 'şikeci' ilan eden bu adamın yaptığına kayıtsız mı kalacak?
Cürete bakın siz.

Nereden baksanız bu ülkenin nüfusunun en az yarısı Fenerbahçeli Beşiktaşlı.
Milyonlarca kişinin hakkını kim koruyacak?
Görünen o ki Trabzon'da AK Parti'nin adayı kim olursa olsun zaten seçimi kazanacak.

Peki o koltukta ülkenin yarısının yüreğini yaralayan bu adam mı oturacak?

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