Fenerbahçeli Roberto Carlos’u Galatasaray haberi çıldırttı

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetiyle ilgili söylediği iddia edilen sözleri yalanlayan Roberto Carlos, hakkında yapılan habere tepki gösterdi.

Fenerbahçeli Roberto Carlos’u Galatasaray haberi çıldırttı

Dünyaca ünlü sol bek Roberto Carlos'un sosyal medyada Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti ile ilgili söylediği iddia edilen sözler gündem olmuştu.

2007-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı yıldız Roberto Carlos, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetiyle ilgili kendi ağzından çıkmış gibi gösterilen yorumun yalan olduğunu söyledi.

Fanatik’e konuşan Roberto Carlos, “Hiçbir yere böyle bir açıklama yapmadım. Ayrıca ben Fenerbahçeliyim ve her zaman onların başarılı olmasını isterim. Lütfen bu tip haberlere kimse itibar etmesin. Umarım ligdeki şampiyonluk özlemi de bu sezon sona erecek” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ
Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Carlos, "Biri beni taklit ediyor olmalı ya da bunu Fenerbahçe'yi sevmeyen bir gazeteci yazmış olmalı, bölgedeki profesyonellerin değil de bazı taraftarların seviyesi çok yazık" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?
Roberto Carlos'un "Tepki alabilirim ama bir zamanlar yapılırdı bu karşılaştırma. Son 10 yıldır Galatasaray lehine rekabetin bittiğini söyleyebilirim." açıklamasını yaptığı iddia edilmişti.

Öne Çıkanlar
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Son Haberler
Barış Arduç kızı Jan Asya ile sosyal medyayı salladı Magazin
Barış Arduç kızı Jan Asya ile sosyal medyayı salladı
İktidarın ortağı HÜDA-PAR bile maaşlara itiraz etti Siyaset
İktidarın ortağı HÜDA-PAR bile maaşlara itiraz etti
Kamyonla otomobil feci şekilde çarpıştı Yaşam
Kamyonla otomobil feci şekilde çarpıştı
Papua Yeni Gine Kudüs'te büyükelçilik açacak Dünya
Papua Yeni Gine Kudüs'te büyükelçilik açacak
Bungalov tatili yapan çiftin 1 yaşındaki çocuğu havuza düştü Güncel
Bungalov tatili yapan çiftin 1 yaşındaki çocuğu havuza düştü
ASELSAN'dan 35 milyon dolarlık anlaşma Ekonomi
ASELSAN'dan 35 milyon dolarlık anlaşma
Trabzonspor mutlu sona ulaşıyor! Son karar bekleniyor Spor
Trabzonspor mutlu sona ulaşıyor! Son karar bekleniyor