Fenerbahçeli Samet derin boyutlu satranç ustası çıktı. 40 yıl güleceğiniz paylaşım

2024 Avrupa Şampiyonası’ndaki bu başarımız herkes tarafından sürpriz olarak kabul edilirken millilerimizi çeyrek finale kadar getiren asıl ismin Samet Akaydın olduğu ortaya çıktı.

Samet Akaydın'ın Portekiz ve Çekya maçlarındaki hatalarının aslında iyi hesaplanmış hamleler olduğunu savunan bazı sosyal medya kullanıcıları Akaydın'ı derin boyutlu satranç ustası ilan etti.

KENDİ KALESİNE BİLEREK GOL ATTI

Samet Akaydın’ın Portekiz maçında kendi kalesine attığı golün büyük bir amaca hizmet ettiğini belirten sosyal medya kullanıcıları bunun Fransa yerine Avusturya ile eşleşmek için bilerek yapıldığını iddia ettiler.

MERİH GOL ATSIN DİYE CEZA ALDI

Kullanıcılar ayrıca Avusturya maçında alınan tarihi galibiyetin Samet Akaydın sayesinde olduğunu savundu. 2 gol atarak maçın kahramanı olan Merih Demiral’ın Samet’in cezalı olması nedeniyle ilk 11’de olduğunu hatırlatan kullanıcılar bunun da aslında iyi hesaplanmış bir hamle olduğunu öne sürdü.

DERİN BOYUTLU SATRANÇ USTASI

Akaydın hakkındaki bu teorem kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Komplo teorisyenlerini bile çatlatacak bu teorem karşısında söyleyecek söz bulamayan kullanıcılar Akaydın için "kaç boyutlu satranç oynuyorsun" yorumunda bulundu.

TEOREM NEDİR?

Kanıtlanabilen bilimsel önerme. Mantıksal usa vurma ile kanıtlanan önermenin veya özelliğin bildirimi.