Fenerbahçeli Samet’in peşinde 6 kulüp var. Ara transferin gözdesi oldu

Transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelen ve Süper Lig'de 9. haftaya kadar forma yüzü göremeyen Samet Akaydin, teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı.
4-0 kazanılan Sivasspor maçında görev yapıp 1 gol atan, ardından oynanan 6-2'lik Kayserispor deplasmanı galibiyeti ve 2-1 kazanılan Slavia Prag maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan Samet yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; deneyimli stopere 5 Süper Lig takımı ara transfer döneminde teklif sunmaya hazırlanıyor.
Aynı zamanda Fransa Ligi'nden de bir takım Samet Akaydin'i kadrosuna katmayı planlıyor.
Ancak son haftalarda forma giymeye başlayan 30 yaşındaki stoper, gelen teklifleri kabul etmeyerek direkt geri çevirecek.
Sarı lacivertli kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki stope, bu sezon forma giydiği 4 maçta 1 gol attı.