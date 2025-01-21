Fenerbahçeli sporcu Bolu'daki yangında hayatını kaybetti

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangın büyük bir faciaya neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son yaptığı açıklamada 66 kişinin hayatını kaybettiğini ve 51 kişinin yaralandığını duyurdu.

242 kayıtlı misafirin bulunduğu otelde gece saatlerinde çıkan yangın 9 saatlik çalışma ile söndürüldü.

FENERBAHÇE ACI HABERİ PAYLAŞTI

Yangın faciasında hayatını kaybedenler arasında Fenerbahçeli sporcunun da olduğu ortaya çıktı. Sarı lacivertliler yaptığı açıklamada yüzme şubelerinin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın da faciada hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fenerbahçe yönetimi yaptığı açıklamada Apak’ın ailesine başsağlığı diledi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet;

Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."