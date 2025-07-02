Fenerbahçeli stoper takıma veda etti: 'Çok şey öğrendim'

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Fenerbahçeli stoper takıma veda etti: 'Çok şey öğrendim'

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki stoperi Emir Ortakaya, takıma veda etti.

Teknik direktörlük koltuğuna Selçuk Şahin'i getiren Süper Lig ekibi Eyüpspor, Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki solak stoperi Emir Ortakaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sosyal medya hesabından sarı lacivertli kulübe veda eden genç oyuncu, "Çocukluğumdan beri formasını gururla taşıdığım, çok şey öğrendiğim, karakterime ve oyunuma çok şey kattığım Fenerbahçe aileme veda vakti. Geçirdiğim süre boyunca üzerimde emeği olan tüm yöneticilere, teknik ekiplere, takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Geçen sezonu Belçika ekibi Beerschot VA'da geçiren stoper yalnızca 5 maçta forma şansı bulabilmişti.

Ortakaya'nın Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi kalmıştı.

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