Fenerbahçeli taraftarlar derbi yoluna böyle çıktı

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Fenerbahçeli taraftarlar derbi yoluna böyle çıktı

Galatasaray derbisi için yola çıkan Fenerbahçeli taraftarlar yanlarına bir demet maydonoz aldı.

Şampiyonluk yarışını etkileyecek olan Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını statta takip edecek 2 bin 500 sarı-lacivertli taraftar, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne ulaştı. Fenerbahçe taraftarı, yoğun güvenlik önlemleri altında 32 otobüsle Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi. Taraftarlar, üst araması ve bilet kontrolünün ardından stat içine alındı.

ELLERDE BİR DEMET MAYDONOZ

RAMS Park'a hareket eden Fenerbahçe taraftarı bir demet maydonoz götürerek Galatasaray'a gönderme yaptı. Taraftarların sarı kırmızılı kulüp ile sponsorluk konusunda el sıkışan ancak FETÖ operasyonu yapıldıktan sonra anlaşma yapılmadığı açıklanan Maydonoz Döner ile isim benzerliği nedeniyle böyle bir göndermede bulundu.

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