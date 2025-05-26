Fenerbahçeli taraftarlara Galatasaray gözaltısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçeli taraftarlara Galatasaray gözaltısı

Yalova'da, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY EuroLeague şampiyonluğunu kutlarken kent sokaklarında asılı Galatasaray bayraklarını kopardığı ileri sürülen 3 Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluk maçında Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu zafer sonrası Yalova'daki Fenerbahçeli taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutladı.

Bazı taraftarlar ise Süper Lig şampiyonluğu sonrası kentin çeşitli yerlerine asılan Galatasaray bayraklarına saldırdı.

Taraftarların Galatasaray bayraklarını kopardıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yalova Emniyeti olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şahıslar hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun (6222 SKM) ve mala zarar vermeden işlem yapıldı.

Polis, kamera görüntülerinden olaya karışan diğer taraftarların kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

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