UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin Feyenoord ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sonrasında iki takım taraftarları arasına stadyumdan çıkış esnasında arbede yaşanmaması için güvenlik bariyerleri konulmuştu. Ancak birkaç Fenerbahçe taraftarı bariyerlerin üzerinden Feyenoord tarafına nesneler fırlattı. İki kişi, beton tabanlı bir direği kaldırmaya çalıştı. Ağır nesneyi taşıyamayınca üçüncü bir kişi yardıma geldi ve üçü birlikte direği bariyerin üzerinden attı.

FEYENOORD TARAFTARI AĞIR YARALANDI

Fırlatılan direk, bir Feyenoord taraftarının başına isabet etti. Taraftar ağır beyin sarsıntısı geçirdi ve elinde kırıklar oluştu. Şiddetli baş ağrıları ve ışığa karşı hassasiyet yaşadığı, çalışamaz ve araç kullanamaz durumda olduğu bildirildi.

İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüpheliler arasında biri dün polise teslim olarak ifade verdi. Görüntülerdeki diğer iki kişinin ise hala arandığı ve Fenerbahçe taraftarı olduklarının düşünüldüğü aktarıldı.