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FIFA'dan Valencia'ya büyük şok. İhraçla karşı karşıya

Fenerbahçeli Enner Valencia'nın milli takımı Ekvador, Castillo'nun sahte doğum belgesi düzenlediği iddiası nedeniyle Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 15:59
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 16:00
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Fenerbahçeli Valencia'nın ülkesi Ekvador'un Dünya Kupası'ndan ihraç olması gündeme geldi

FIFA'dan Valencia'ya büyük şok. İhraçla karşı karşıya
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Enner Valencia, Dünya Kupası'nda oynayamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldi.

Daily Mail'in haberine göre; 23 yaşındaki Byron Castillo'nun sahte doğum belgesi düzenlemesi sayesinde Ekvador Milli Takımı'nda forma giyebildiği iddia edildi.

Daily Mail'de yayınlanan belgelerde Castillo'ya ait olduğu belirtilen ses kayıtlarında Kolombiya doğumlu olduğunu kabul ettiği bilgisi verildi.

RESMİ BELGE ÜZERİNDE SAHTECİLİK

Castillo'nun ayrıca belgelerde belirtildiğinin aksine 1998 değil 1995 doğumlu olduğu, tam adının Byron Javier Castillo Segura değil Byron David Castillo Segura olduğunu ve sahte evrak düzenlemek için Ekvadorlu bir işadamından yardım aldığını itiraf ettiği kaydedildi.

Bir diğer iddia ise Ekvador Futbol Federasyonu'nun bu durumdan haberdar olmasına rağmen, durumu örtbas etmeyi tercih ettiği yönünde oldu.

İHRAÇ KONUSU GÜNDEMDE

FIFA'nın kararında Fenerbahçeli Enner Valencia'nın formasını giydiği Ekvador'un Dünya Kupası'ndan ihracı da gündemde olacak.

Eğer ihraç durumu gerçekleşirse, Dünya Kupası eleme grubunu Ekvador'un hemen altında bitiren Şili turnuvaya dahil edilecek.

Elemeleri yedinci sırada tamamlayan Şili, Castillo'nun oynadığı maçların geçersiz sayılması halinde Dünya Kupası'na katılma şansı yakalayacak.

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