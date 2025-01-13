Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yöneticiler adliyede birbirine girdi

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Fenerbahçeli ve Galatasaraylı yöneticilerin adliyede birbirine girdiği öğrenildi. Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ile Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk arasında duruşma sonrası tartışma çıktı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yargılama sürecinde Metin Öztürk ve Hulusi Belgü tartıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedilmesiyle sonuçlanan olaylara ilişkin yargılama süreci başladı.

Ekol TV'de yayınlanan görüntülere göre, adliye koridorlarında Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Belgü tartışma yaşadı.

Hulusi Belgü, Metin Öztürk'e, "Hiç mi utanmıyorsunuz, yakışıyor mu size? Herkesi tahrik edip ondan sonra arkanı dönüp gidiyorsun. Çeken çeksin." sözleriyle tepki gösterdi.

Metin Öztürk ise arkasını dönerek oradan uzaklaştı.

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