Fenerbahçeli ve Rizesporlu oyuncular arasında arbede yaşandı!

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Rizespor'u mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla üçe indirdi. Rizespor, Ibrahim Olawoyin ve Rachid Ghezzal'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 9 kişi tamamladı.

İKİ TAKIM OYUNCULARI KAPIŞTI

Maçın bitiminin ardından iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı. Fenerbahçe'den Burak Kapacak ve Mert Hakan'ın görüntülerde yer aldığı anlarda videonun sesi küfür nedeniyle kesildi. İki takım arasında oyuncuların birbirlerine laf atması sonucunda olay yaşandı. Tivibu ekranlarına yansıyan görüntülerde olaylara spor polisi müdahale etti.