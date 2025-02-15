Fenerbahçeli Yağmur Uraz Türk kadın futbol tarihine geçti

Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımının kaptanı Yağmur Uraz Trabzonspor maçında attığı golle kariyerinin 300. golüne imza attı. Uraz bu rakamı yakalayan ilk kadın futbolcu oldu.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNDAN AÇIKLAMA

Türk kadın futbolunun başarılı isimlerinden Yağmur Uraz, tarihe geçti. Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin Trabzonspor A.Ş'yi deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 26. dakikasında takımının ilk golünü atan Yağmur Uraz, kariyerindeki 377. maçında 300. golünü attı. Millî futbolcu, Türk kadın futbol tarihinde bu rakama ulaşan ilk futbolcu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Yağmur Uraz'ı tebrik eder, kariyerinde başarılar dileriz.