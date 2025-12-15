Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0'lık net bir skorla mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından galibiyeti sarı lacivertli taraftarlarla berabere kutlayan takımda yıldız oyuncu Sebastian Szymanski'nin tavrı dikkatlerden kaçmadı.
Maçın son düdüğüyle birlikte takımın galibiyet sevincine ortak olmak yerine soyunma odasının yolunu tutan Szymanski, ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı yönünde hakkında çıkan söylentileri de kuvvetlendirdi.
🟡🔵 Fenerbahçe, galibiyeti Anderson Talisca öncülüğünde kutluyor!#FBvKNY #beINSPORTS pic.twitter.com/9YR5NGZIQk— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 15, 2025