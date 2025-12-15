Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0'lık net bir skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından galibiyeti sarı lacivertli taraftarlarla berabere kutlayan takımda yıldız oyuncu Sebastian Szymanski'nin tavrı dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçeli yıldızdan şok tavır! Galibiyeti kutlamadı - Resim : 1

Maçın son düdüğüyle birlikte takımın galibiyet sevincine ortak olmak yerine soyunma odasının yolunu tutan Szymanski, ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı yönünde hakkında çıkan söylentileri de kuvvetlendirdi.