Fenerbahçeli yıldızın kabusu son buluyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon beklentilerin altında tamamlandı. Kanarya mücadele ettiği her kulvarda mutlak şampiyonluk hedeflerken sezonu kupasız bir şekilde bitirdi. Bu anlamda Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük bir yapılanma bekleniyor.

KENT İÇİN FLAŞ İDDİA…

Kanarya'da takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor. Bu futbolculardan birisi geride kalan sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Ryan Kent… Son olarak İskoç basınında oyuncunun kariyeri hakkında flaş açıklamalara yer verildi.

İSKOÇ BASINI DUYURDU

Ryan Kent'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılacağı duyuruldu. footballscotland. co.uk haberinde şu ifadelere yer verdi: "Ryan Kent'in Fenerbahçe'deki kabusu sona erecek.”

Glasgow'dan ayrıldıktan sonraki senesi onun için iyi geçmedi. Yaz aylarında İskoçya'ya dönmesi muhtemel…