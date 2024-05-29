Fenerbahçeli yıldızın kabusu son buluyor

Fatih Saboviç
Fenerbahçeli yıldızın kabusu son buluyor

Fenerbahçe, sezon başında birçok flaş transfere imza atmıştı. Bu transferlerden performansı yüksek olmayan oyuncular için dış basında flaş ifadeler kullanıldı.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon beklentilerin altında tamamlandı. Kanarya mücadele ettiği her kulvarda mutlak şampiyonluk hedeflerken sezonu kupasız bir şekilde bitirdi. Bu anlamda Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük bir yapılanma bekleniyor.

KENT İÇİN FLAŞ İDDİA…
Kanarya'da takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor. Bu futbolculardan birisi geride kalan sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Ryan Kent… Son olarak İskoç basınında oyuncunun kariyeri hakkında flaş açıklamalara yer verildi.

İSKOÇ BASINI DUYURDU
Ryan Kent'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılacağı duyuruldu. footballscotland. co.uk haberinde şu ifadelere yer verdi: "Ryan Kent'in Fenerbahçe'deki kabusu sona erecek.”
Glasgow'dan ayrıldıktan sonraki senesi onun için iyi geçmedi. Yaz aylarında İskoçya'ya dönmesi muhtemel…

İlgili Haberler
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman?
Fenerbahçe için son sözü söyledi
Son Haberler
Sizi moda ikonu haline getirecek stil tavsiyeleri Yaşam
Sizi moda ikonu haline getirecek stil tavsiyeleri
İstanbul'da orman yangını Gündem
İstanbul'da orman yangını
Şişli’de kadınların saç saça baş başa aldatma kavgası! Küfürler havada uçuştu Gündem
Şişli’de kadınların saç saça baş başa aldatma kavgası! Küfürler havada uçuştu
Godfather ona Oscar getirmişti Magazin
Godfather ona Oscar getirmişti
Olcay Kılavuz neden ocak dışı kaldı? İsmail Saymaz bombayı patlattı Gündem
Olcay Kılavuz neden ocak dışı kaldı? İsmail Saymaz bombayı patlattı
6 yıl önce öldürülen ünlü şarkıcı rekor kırdı Magazin
6 yıl önce öldürülen ünlü şarkıcı rekor kırdı
Perakende Günleri 2024 sektör dernekleri ile başladı Ekonomi
Perakende Günleri 2024 sektör dernekleri ile başladı