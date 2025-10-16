İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İngiliz ve İspanyol devlerinin Kenan Yıldız'ı transfer etmek istediği belirtiliyor.

Almanya doğumlu olan Yıldız'ın, Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde Fenerbahçe'ye önerildiği fakat futboldan sorumlu yöneticinin transferi veto ettiği ortaya çıktı.

"BURADA NASIL OYNAR DİYEREK ALAY ETTİ"

Radyospor canlı yayınında açıklamalarda bulunan genç forvetin menajeri Doğan Ercan, "Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti" dedi.

"BU KİŞİ ŞİMDİ YOK"

"Ama bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe'de, yine biz varız. Bu kişi yok" diyen Ercan, "Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız'ın değerinin 100 milyon Euro'nun üzerinde olduğunu belirten Ercan, "Juventus Kenan Yıldız'ı şu anda 100 milyon Euro'ya satmaz. Değeri 100 milyonun üzerinde. Al-Ahli iki yıl önce 70 milyon Euro teklif etti, Juventus vermedi. Kenan'ın sözleşmesini geçen sezon, 2029'a kadar yenilediler" ifadelerini kullandı.

7 YAŞINDA BAYERN ALTYAPISINA GİRDİ

2005 yılında Almanya'nın Regensburg kentinde doğan Yıldız, 2012-2022 yılları arasında Bayern Münih altyapısında oynamıştı.

Almanya merkezli futbol veri sitesi Transfermarkt'a göre, Kenan Yıldız'ın değeri 75 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Yıldız, Türk futbolcular arasında değeri en yüksek oyuncu konumunda.

Bu sezon Serie A'da 6 maçta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 karşılaşmada görev yapan 20 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 4 asiste imza attı.

Kenan Yıldız, milli takımın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri mücadelelerinde de etkili bir performans gösterdi. Bulgaristan ağlarını 2 kez havalandıran Yıldız, Gürcistan maçında da 1 gol attı.