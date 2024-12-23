Fenerbahçeli yöneticiden flaş paylaşım: Firavunları, zalimleri, hainleri…

Sezon başında teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’yu getiren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü. Sarı lacivertliler, aralarında Galatasaray ve Beşiktaş debilerinin de olduğu kilit maçların hiçbirinde galibiyet alamadı. Sarı lacivertli taraftarlar zaman zaman yönetime sert tepkilerini dile getirdi.

Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci’den flaş paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ketenci, “Firavunları, zalimleri, hainleri zillete mahkum eden, mazlumun ahına cevap veren, sabredeni mutlaka zafere ulaştıran bir irade vardır” dedi.

Ahmet Ketenci şu ifadeleri kullandı:

"Unutma!!! Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın bir baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri, ferahlığa tahvil eden, bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Yusuf'u kuyudan alıp, Mısır'a sultan eden bir güç vardır.

Musa'yı Firavun'un sarayında yetiştirerek, oraya hakim kılan bir güç vardır.

Firavunları, zalimleri, hainleri zillete mahkum eden, mazlumun ahına cevap veren, sabredeni mutlaka zafere ulaştıran bir irade vardır.

Herkesin aynı yöne baktığı yerde, farklı bir açıdan olanları ve olayları görmek cesaret ve feraset ister.

Hakikatin izini sürmek, yalnız kalmayı ve dirençle karşılaşmayı göze almayı gerektirir. Bu da cesaret işidir. Bugün anlaşılmayan bu duruş, yarının hakikati olabilir."