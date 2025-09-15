Fenerbahçeli yöneticiden Trabzonspor'a 2010-11 göndermesi!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçeli yöneticiden Trabzonspor'a 2010-11 göndermesi!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından 2010-2011 göndermesi yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından iki camia arasında sular durulmuyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Fenerbahçe'nin şike sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e sahip çıkarak açıklamalarda bulunmasının ardından sarı lacivertli kulübün yöneticisi Ahmet Ketenci'den 2010-2011 göndermesi geldi.

Sosyal medya hesabından 2010-2011 sezonuna dair paylaşımlarda bulunan Ahmet Ketenci, "Herkes haddini bilecek!", "Şampiyonun kupası müzesinde olur" ifadeleri kullandı.

ahmet-ketenci.jpg

