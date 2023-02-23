Fenerbahçeli yöneticiler Hatay'da

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Simla Türker Bayazıt ve Ruşen Çetin afet bölgesinde depremin yol açtığı yıkımla ilgili çeşitli incelemeler ve temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gitti. Felaketin ilk gününden itibaren afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olan ve ihtiyaçların karşılanması, yaraların sarılması için çalışmalar yapan kulübümüz, bu misyonunu sürdürüyor. Afet bölgesi ziyaretleri kapsamında salı günü Kahramanmaraş'a, çarşamba günü Adıyaman'a giden yöneticilerimiz bugün de depremden en çok etkilenen illerimizden Hatay'a ve ilçelerine gitti." ifadeleri yer aldı.

İMAMOĞLU DA ORADAYDI

Hatay merkezde incelemelerde bulunan yöneticilerin, Afet Koordinasyon Merkezi ve Defne ilçesinde yer alan çadır kenti ziyaret ettiği bildirildi.

Sarı-lacivertli yöneticilerin, bölge ziyareti esnasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile karşılaşıp, ayaküstü durum değerlendirmesi yaptığı da aktarıldı.