Fenerbahçeli yüzücü ve annesi son yolculuğuna uğurlandı

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezinde yaşanan otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçeli genç yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak, son yolculuklarına uğurlandı.

Otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçe’li sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak için Üsküdar Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Şakirin Camii’nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazına ve törene İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Eski Galatasaray 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren Dişli, Fenerbahçe İletişim direktörü Mustafa Sapmaz ve birçok sevenleri katıldı.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da çelenk gönderen isimler arasında yer aldı. Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın cenazeleri Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.