Fenerbahçeliler bu işe şaşıracak: Ali Koç ile Aziz Yıldırım güçlerini birleştirdi

Şampiyonluk umutları çok azalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç eleştirilerin odağında bulunuyor. Hakan Bilal Kutlualp başkanlık adaylığını açıklarken Koç dün TRT Spor'a yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini ve olağanüstü kurultaya gitmeyeceğini söyledi. Ali Koç, kongrede yarıştığı eski başkan Aziz Yıldırım içinse övücü sözler kullandı. Fenerbahçe Başkanı, Aziz Yıldırım'ın ekibinden Mahmut Uslu için ağır sözler kullandıktan sonra "Muhatabım Aziz Başkan'dır, belki o da bize bir şeyler sunacaktır. Asgari müşterekte buluşacağımıza inanıyorum" dedi.

Ali Koç'un bu ılımlı konuşması gözleri Aziz Yıldırım'a çevirdi. Kongre sürecinde birbirleri hakkında ağır suçlamalarda bulunan ikili canlı yayına beraber çıktıktan sonra buzları eritti. Sezon içerisinde de birkaç kez bir araya geldi. Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasındaki sıcak gelişmeler futbolla sınırlı kalmadı. Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında bir arkadaşına dayandırarak ikilinin iş dünyasında da ortak olduğunu iddia etti. Bu iddiaysa Koç Savunma Sistemleri'nin 2024'ün kataloğuna göre doğru.

Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Tersanesi çeşitli tiplerde askeri gemiler üretiyor. Koç Holding bünyesinde faaliyet yürüten RMK Marine ve Otokar ise deniz ve karaya yönelik askeri teçhizatlar yapıyor. Bu şirketler dünyanın birçok ülkesinden ihale alıyorlar. Su altı haberleşme sistemleri konusunda önde gelen firmalarından olan Koç Savunma Sistemleri'nin "TB SH-05 Sualtı Telefonu" ise dünyanın en iyileri arasında gösteriliyor. Bu telefonun referans kullanıcısı ise Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan. Koç Savunma Sistemleri'nin 2024'ün kataloğuna göre DEARSAN bu sistemleri Türkmenistan ve Nijerya için yaptığı karakol gemilerinde kullandı.

AZİZ YILDIRIM: ALİ KOÇ İLE DÜŞÜNCEMİ HER ZAMAN SÖYLERİM



Aziz Yıldırım, Fatih Altaylı'nın iddiası için bir açıklama yaptı. Ali Koç'un şirketinden sualtı telefonu aldığını doğrulayan Yıldırım şunları söyledi: "Halihazırda şirketim askeri gemiler üretiyor, dünyanın her noktasındaki ülkelere yapmak için çaba gösteriyor. Dearsan olarak, bir Koç Grubu iştiraki olan Koç Savunma’dan, 'Sualtı Telefonları' satın alıyoruz; bunun dışında da bir işbirliğimiz bulunmuyor. Yazınızda bahsettiğiniz o yalan söyleyen dostunuza lütfen söyleyin, bilmediği, emin olmadığı konularda bu tip yorumlar yapmasın; sizi de yanıltmasın. Siz de emin olmadığınız şeyleri satırlarınıza yansıtmayın. Yüreğiniz var ise, o dostunuzun ismini vererek yazınızı yazın ve biz de kendisiyle tanışma ve görüşme şansına erişelim. Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe camiası ile ilgili görüş ve düşüncelerimi gerektiğinde her zaman açıklarım. Saygılarımla."

Fenerbahçe tribünlerinde son oynanan Beşiktaş derbisinde Ali Koç istifaya davet edilirken Aziz Yıldırım tezahüratı yapılmıştı. Sarı lacivertli taraftarların Ali Koç'un gitmesi için umudunu bağladığı Aziz Yıldırım'ın iş ortağı için nasıl aksiyon alacağı merak konusu. Ali Koç'un belirttiği gibi bu ikili bir araya gelecek ve sonra yol haritası belirlenecek.