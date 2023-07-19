Fenerbahçeliler gününde transfer bombaları patlayabilir

19 Temmuz (19.07)'de her sene kutlanan Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde sosyal medyadaki birçok kullanıcı ve kulübe yakın kaynaklar, yıldız transferlerin duyurulacağını iddia etti.

Fenerbahçeliler gününde transfer bombaları patlayabilir

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe'nin, "Dünya Fenerbahçeliler Günü" olarak kutladığı 19 Temmuz (19.07) geldi çattı...

Sosyal medyada pek çok kullanıcı ve kulübe yakın kaynaklar, Fenerbahçe'nin bugün yeni sezon planlamasına katacağı birkaç ismin transferini birden duyuracağı yönünde paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin şu anda transfer listesinin zirvesinde yer alan isimler Becao, Wilfried Zaha ve Livakovic olarak ön plana çıkıyor.

Ayrıca Kanarya'nın Mert Müldür konusunda da ciddi düşündüğü ve hamleler yaptığı belirtiliyor.

ŞİMDİYE DEK 8 İSİM RESMİLEŞTİ
Sarı lacivertlilerde şu ana dek resmileşen transferler ise; Umut Nayir, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat (bonservisi alındı), Szymanski ve Gustavo Henrique (bonservisi alındı ancak gönderilmesi gündemde) oldu.

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