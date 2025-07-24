Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçının ardından İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ElDesmarque’ye konuşan Portekizli teknik adam, “Artık sonuçlar bizim için önemli. Önemli olan takımın gelişmesi ve yeni oyuncuların takıma entegre olması. Elbette farklı silahlarımız ve gücümüz var, ancak bu bir bütçe meselesi. Yine de deneyeceğiz. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi var." dedi.

“FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ TAKIMIDIR”

Mourinho'nun açıklamaları arasında en çok dikkat çeken bölüm ise Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi oldu.

Tecrübeli teknik adam, “İki farklı dünya. Gerçekçi olmalıyız. Şampiyonlar Ligi’ne gidersek bu finansal açıdan harika olur ama sportif açıdan Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır” ifadelerini kullandı.

XABI ALONSO YORUMU: “PEREZ ÇOK AZ HATA YAPAR”

Eski kulübü Real Madrid'in başına Xabi Alonso’nun geçmesi hakkında da konuşan Mourinho, başkan Florentino Perez’in kararına güven duyduğunu belirtti.

“Florentino Perez’in kariyeri boyunca çok fazla hata yaptığını düşünmüyorum. İster oyuncularla ister teknik direktörlerle olsun.” diyen Mourinho, Xabi Alonso’nun seçiminin kulüp için doğru bir hamle olabileceğini ima etti.