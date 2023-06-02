'Fenerbahçeliler kusura bakmayacak' dedi, Jesus'un büyük sırrını ortaya çıkardı. Şansal Büyüka yazdı

Galatasaray için verdiğim örneğin tersini Fenerbahçe için vermeliyim.

Büyük takımlarda büyük oyuncular oynar. Fenerbahçe büyük kulüp, büyük takım. Sayabileceğimiz kaç tane büyük futbolcusu var? Ya bir, ya iki. O da yeni alınan transferlerden değil. Geriye dönük iki genç: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu.

Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe transfer yapıyorsanız Watfordlardan Vitesselerden benzer sıradan takımlardan değil büyük takımlarda oynamış, şampiyonlukları yaşamış, dramları görmüş oyuncuları almalısınız.

Ali başkan bu inadından vazgeçmeli. Her sene 15 sıradan oyuncu alacağına 5-6 çok kaliteli futbolcu almak zorunda. Yapar mı? Çok emin değilim. Ama bunu yapmazsa Fenerbahçe'nin yeni bir şampiyonluk haylali, Ali Koç'un da başkanlık koltuğu çok ağır darbe görür.

Şu unutulmasın: Galatasaray 20. şampiyonluğunu kazandı 4. yıldızı taktı. Galatasaray 4 yıldızı takarken Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğu vardı ve 4 yıldıza bir şampiyonluğu kalmıştı. Aradan tam 8 yıl geçti. Galatasaray 3 şampiyonluk daha aldı. 23. şampiyonluğa geldi. 5 yıldıza 2 şampiyonluğu kaldı.

Aynı 8 yıl içinde Fenerbahçe hala 19 şampiyonlukta duruyor ve yerinde sayıyor. Fenerbahçeliler hiç kusura bakmayacak ve şu acı gerçeği görecek: Futbolda Galatasaray akıllı ve büyük hamleleriyle farkı açmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin başarısızlığı sadece MHK'ye, TFF'ye ve hakemlere bağlanamaz.

Fenerbahçe bunlardan şikayetçiyse öyle bir takım yapacak ki hem sahadaki rakiplerini yenecek, hem de saha dışındakileri. Hani Mustafa Denizli "Hakemi de yendik" demişti ya. Öyle bir takım.

Ali Koç böyle bir takımı mutlaka kurmak zorunda. Avrupa çapında bir kaleci, çok hızlı, kademe anlayışında çok iyi sezgileri öne çıkan bir stoper, 2 ön kenara 2 uçurtma (Galatasaray'da sağda Raschica solda Kerem gibi) ve bulunur mu bilemem ama çerçeveyi seven bir santrfor.

Ben çerçeveyi seven derken fotoğrafını çerçeveleyip duvara asan santrforlardan söz etmiyorum. Kalenin 3 direği arasındaki çerçeveyle kolkola yaşayan, akraba gibi olan santrforlardan söz ediyorum. İkincisini bulmak elbette kolay değil. Ama Fenerbahçe'nin bir Icardisi olmalı. 33 gollü Valenciasına rağmen.

Jesus kalsın mı gitsin mi elbette çok tartışılıyor. Başarısız oldu. Belki de fikstürün azizliği. Bu hafta Aslantepe'de rakibi Galatasaray kupayı alacak. Görkemli gösteriler olacak. Bir anlamda Fenerbahçe'ye adeta eziyet çektirecek. Jesus buna ancak Aslantepe'de alacağı bir galibiyetle cevap verebilir. Sonrasında da kupayı kazanırsa bir teselli olur. Ama bu asla başarılı olduğu anlamına gelmez. Fenerbahçe'deki çöp oyluncuların çoğunu da Jesus'un aldırdığını unutmayalım.

Jesus'un kalacağını düşünmüyorum. Hem hayal kırıklığı yarattığı için, hem de çok iyi biliyorum bir Arap ülkesinin ulusal takımından çift haneli bir transfer teklifi aldı. (10 milyon doların üstünde) Oraya gitsin. Fenerbahçe'nin yakasından düşsün. Doğrusu budur.