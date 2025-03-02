Fenerbahçelilerden Emre Belözoğlu'na maç öncesinde çiçek

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Fenerbahçelilerden Emre Belözoğlu'na maç öncesinde çiçek

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarlarını selamladı.

Fenerbahçe Antalyaspor maçı öncesinde sarı lacivertli tribün grupları Emre Belözoğlu’na sevgi tezahüratlarında bulundu ve çiçek verdi. Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu da Fenerbahçe taraftarlarını selamladı.

MOURINHO YANITI

Maç öncesinde Belözoğlu'na sorulan "Mourinho ile rakip olması?" sorusuna ise şu yanıtı verdi "Ben Newcastle ile oynarken Chelsea'de çalıştığı dönemde rakibimizdi. Karşılıklı birçok kez oynadık. Teknik direktör olarak ilk kez karşılaşacağız. Çok önemli biri. Güzel bir tecrübe olacak. İnşallah bizim için iyi de bir tecrübe olur."

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