﻿İşte Jesus'un istediği stoper: Fenerbahçe görüşmelere başladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un isteği üzerine stoper transferi için harekete geçen yönetimin milli futbolcu Kaan Ayhan için İtalyan kulübü Sassuolo'ya teklifte bulunduğu belirtildi.

Sarı lacivertlilerin Kaan Ayhan için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini ilettiği ifade edildi. Buna göre sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek olan 27 yaşındaki oyuncunun daha sonra ise bonservisi alınacak.

Kaan Ayhan'ın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı, ancak kulübünün satın alma opsiyonu olarak 6 milyon euro talep etmesi nedeniyle pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

Kaan Ayhan, bu sezon İtalyan ekibi Sassuolo ile 9 maça çıkarken 1 de gol attı.