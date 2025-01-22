Fenerbahçelilerin beklediği Talisca haberi geldi

Fenerbahçe'nin Talisca transferinde düğüm çözüldü. Brezilyalı yıldızın Al Nassr ile olan son pürüzü de çözdüğü ve Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Talisca, Al Nassr ile alacakları konusunda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe ve Al Nassr arasında da anlaşmaya varıldığı belirtilirken Talisca'nın sarı-lacivertlilere transfer olacağı aktarıldı.

Talisca, Al Nassr kariyerinde 104 maçta forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 76 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı.