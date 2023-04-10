﻿Karagümrük-Fenerbahçe maçı 11'leri açıklandı

Fenerbahçe, Karagümrük karşısında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor.

Galatasaray ile puan farkını açtırmak istemeyen Fenerbahçe'nin tek hedefi galibiyet.

Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Ozdoev, Ricci, Shukurov, Colley, Borini, Diagne

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, W. Arao, İsmail, İrfan Can, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun

FORM DURUMLARI

Karagümrük, 5 galibiyet 6 beraberlik ile ligde 11 maçtır yenilmiyor.

Fenerbahçe ise 7 maçlık yenilmeme serisine Beşiktaş maçı ile birlikte son verdi ve yeni bir seri başlatmak istiyor.