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Karagümrük-Fenerbahçe maçı 11'leri açıklandı

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Karagümrük'e konuk oluyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 19:28
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Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Karagümrük-Fenerbahçe maçı 11'leri açıklandı
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Fenerbahçe, Karagümrük karşısında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor.

Galatasaray ile puan farkını açtırmak istemeyen Fenerbahçe'nin tek hedefi galibiyet.

Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

 

Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Ozdoev, Ricci, Shukurov, Colley, Borini, Diagne

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, W. Arao, İsmail, İrfan Can, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun

FORM DURUMLARI
Karagümrük, 5 galibiyet 6 beraberlik ile ligde 11 maçtır yenilmiyor.

Fenerbahçe ise 7 maçlık yenilmeme serisine Beşiktaş maçı ile birlikte son verdi ve yeni bir seri başlatmak istiyor.

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