Fenerbahçe'nin 12. transferi belli oldu

Fenerbahçe, Dominik Livakovic için geri sayıma geçerken Hırvat basını transferin detaylarını açıkladı.

Hırvatistan'tan Jutarnji'nin haberine göre, Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb ile 9+1 milyon euro bonservis karşılığı anlaşma sağladı. Hırvat kaleci, Atina'da AEK karşısında Dinamo Zagreb formasıyla son maçına çıktı ve ayrılık hazırlıklarına başladı.

Hırvat milli kaleci Livakovic, uzun süre önce Fenerbahçe'ye 'evet' dedi. Livakovic, gelecek hafta başında İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek ve kendisini Fenerbahçeli yapacak olan 4+1 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

12. TRANSFER

Fenerbahçe yeni sezonda Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i transfer etti.

Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12. transferini yapacak.



