Fenerbahçe'nin 17 maçlık yenilmezlik serisi bitti

Kaynak: İHA
Fenerbahçe'nin 17 maçlık yenilmezlik serisi bitti

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş ile karşılaştı. Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de yaşadığı mağlubiyet sonrası çıktığı 17 maçta da yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler yine derbide ezeli rakibine kaybetti.

3. YENİLGİ DE DERBİLERDE

Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu sezon 3. yenilgisini de derbide aldı. Kanarya, 7 Aralık 2024 tarihinde yaşadığı mağlubiyet sonrası oynadığı müsabakalarda 13 galibiyet, 4 beraberlik almıştı. Derbide aldığı mağlubiyetle 75 puanda kalan Fenerbahçe, gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

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