﻿Alkışlarla deprem bölgesine doğru yola çıktı. Fenerbahçe 17. tırını gönderdi

Fenerbahçe, afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasının ardından toplanan malzemeleri bölgeye göndermeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, 17. yardım tırının da yola çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Yaraları hep birlikte saracağız. 14, 15, 16 ve 17. tırlarımız yola çıktı. Yardım malzemelerinin toplanmasına devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.