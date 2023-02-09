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Alkışlarla deprem bölgesine doğru yola çıktı. Fenerbahçe 17. tırını gönderdi

Futbol kulüplerimiz Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için seferber oldu. Fenerbahçe depremzedelere ulaştırılmak üzere topladığı yardımları 17. tırla birlikte bölgeye gönderdi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 00:23
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Fenerbahçe'nin 17. tırı yolda

Alkışlarla deprem bölgesine doğru yola çıktı. Fenerbahçe 17. tırını gönderdi
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Fenerbahçe, afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasının ardından toplanan malzemeleri bölgeye göndermeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, 17. yardım tırının da yola çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Yaraları hep birlikte saracağız. 14, 15, 16 ve 17. tırlarımız yola çıktı. Yardım malzemelerinin toplanmasına devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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