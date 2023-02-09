﻿Alkışlarla deprem bölgesine doğru yola çıktı. Fenerbahçe 17. tırını gönderdi

Fenerbahçe, afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasının ardından toplanan malzemeleri bölgeye göndermeye devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, 17. yardım tırının da yola çıktığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Yaraları hep birlikte saracağız. 14, 15, 16 ve 17. tırlarımız yola çıktı. Yardım malzemelerinin toplanmasına devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
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