Fenerbahçe'nin 2 yıldızına milli davet!

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu'nda oynayacağı Zambiya ve Nijer maçlarının aday kadrosunu açıkladı.



Kuzey Afrika temsilcisinin açıkladığı aday kadroda, Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat ile Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra bir dönem Hatayspor forması giyen Ayoub El-Kaabi de yer aldı.



Fas, 5 Eylül Cuma günü saat 22.00'de Nijer ile, 8 Eylül Pazartesi günü saat 16.00'da ise Zambiya ile karşılaşacak.

İşte Fas'ın aday kadrosu;

