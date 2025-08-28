Fenerbahçe'nin 2 yıldızına milli davet!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de forma giyen Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri, Fas Milli Takımı'ndan davet aldılar. 2 oyuncunun da Zambiya ve Nijer maçlarında ilk 11'de sahaya çıkmaları bekleniyor.

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu'nda oynayacağı Zambiya ve Nijer maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

Kuzey Afrika temsilcisinin açıkladığı aday kadroda, Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat ile Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra bir dönem Hatayspor forması giyen Ayoub El-Kaabi de yer aldı.

Fas, 5 Eylül Cuma günü saat 22.00'de Nijer ile, 8 Eylül Pazartesi günü saat 16.00'da ise Zambiya ile karşılaşacak.

İşte Fas'ın aday kadrosu;

