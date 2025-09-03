Fenerbahçe'nin 20'de 17 gururu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin 20'de 17 gururu

Dünya şampiyonasına katılacak Boks Milli Takımı'ndaki 20 sporcudan 17'si Fenerbahçe'den seçildi.

2025 Dünya Boks Şampiyonası, yarın İngiltere'nin Liverpool kentinde başlayacak.

Milli takımdaki 20 boksörden 17'si Fenerbahçe'den seçildi.

Fenerbahçe'den yapılan yazılı açıklamada, milli takıma başarı dileğinde bulunuldu.,

Açıklamada, "Kadınlarda 10 sıkletin 8’inde, erkeklerde ise 10 sıkletin 9’unda sarı-lacivertli sporcularımız ülkemizi temsil edecek. Şampiyonada mücadele edecek tüm boksörlerimize yürekten inanıyor, başarılarla dolu bir turnuva diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Mourinho dünya gündeminde: Teklifi açıkladı
Mourinho dünya gündeminde: Teklifi açıkladı
Galatasaray Jankat Yılmaz'ı Süper Lig ekibine kiralıyor
Galatasaray Jankat Yılmaz'ı Süper Lig ekibine kiralıyor
Pepsi'nin en büyük hissedarı değişti: Piyasalar hızlı cevap verdi
Pepsi'nin en büyük hissedarı değişti: Piyasalar hızlı cevap verdi
Elisabeth Mas’tan Tuba Ünsal’a zehir zemberek sözler: “İlk kurban ben değilim!”
Elisabeth Mas’tan Tuba Ünsal’a zehir zemberek sözler: “İlk kurban ben değilim!”
Ayşe Barım hakkında sıcak gelişme!
Ayşe Barım hakkında sıcak gelişme!