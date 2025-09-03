Fenerbahçe'nin 20'de 17 gururu

2025 Dünya Boks Şampiyonası, yarın İngiltere'nin Liverpool kentinde başlayacak.

Milli takımdaki 20 boksörden 17'si Fenerbahçe'den seçildi.

Fenerbahçe'den yapılan yazılı açıklamada, milli takıma başarı dileğinde bulunuldu.,

Açıklamada, "Kadınlarda 10 sıkletin 8’inde, erkeklerde ise 10 sıkletin 9’unda sarı-lacivertli sporcularımız ülkemizi temsil edecek. Şampiyonada mücadele edecek tüm boksörlerimize yürekten inanıyor, başarılarla dolu bir turnuva diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.