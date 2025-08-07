Fenerbahçe'nin 27 yıllık laneti! Korkutan istatistik

Fenerbahçe, Avrupa kupaları elemelerinde 1998-99 sezonundan beri ilk maçı kaybedip tur atlayamadı. Bu istatistik Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turunda Feyenoord'a 2-1 kaybeden sarı-lacivertlileri rövanş maçı öncesi korkutuyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Kanarya, haftaya salı günü Kadıköy'de rakibini konuk edecek. Sarı-lacivertliler turu geçmek için en az iki farkı bulmak zorunda. Tek farklı galibiyette karşılaşma uzayacak. Diğer her türlü skordaysa Hollanda ekibi turu geçen taraf olacak. Bu kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin önünde korkutan bir istatistik bulunuyor. Jose Mourinho'nun takımı, Avrupa kupalarında ilk maçı kaybettiği elemelerde sadece bir kez tur atlamayı başardı.

1998-1999 sezonunda UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımına karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti. Rövanş maçında Kadıköy'de 1-0 galip gelen Kanarya o zaman uygulanan deplasman golü kuralıyla turu geçti. Bu tek istisna dışında Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ilk maçı kaybettiği tüm eşleşmelerde elendi. 27 yıldır ilk maçı kaybettikten sonra tur sevincini yaşayamayan Süper Lig devi, bu kötü durumu tersine çevirmeye çalışacak.

İşte sarı-lacivertlilerin Avrupa Kupalarında ilk maçı kaybettiği maçlar ve sonuçları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Feyenoord (2002-2003): İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'deki rövanş maçından da 2-0 mağlup ayrılarak elendi. (Toplam: 0-3)

Dinamo Kiev (2006-2007): İlk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden Fenerbahçe, rövanş maçını 2-2 berabere tamamladı ve elendi. (Toplam: 3-5)

Young Boys (2010-2011): İlk maçı deplasmanda 2-2 berabere bitiren Fenerbahçe, rövanşta 1-0 yenilerek elendi. (Toplam: 2-3)

Spartak Moskova (2012-2013): İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, rövanş maçından da 1-1 berabere ayrılarak elendi. (Toplam: 2-3)

Arsenal (2013-2014): İlk maçı Kadıköy'de 3-0 kaybeden Fenerbahçe, deplasmanda da 2-0 yenilerek elendi. (Toplam: 0-5)

Shakhtar Donetsk (2015-2016): İlk maçı Kadıköy'de 0-0 berabere bitiren Fenerbahçe, deplasmanda 3-0 mağlup oldu ve elendi. (Toplam: 0-3)

Monaco (2016-2017): İlk maçı Kadıköy'de 2-1 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve deplasman golü kuralıyla elendi. (Toplam: 3-4)

Lille (2024-2025): İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'deki rövanş maçını da uzatmalara götürmesine rağmen 1-1 berabere bitirerek elendi. (Toplam: 2-3)

AVRUPA LİGİ

PAOK (2010-2011): İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'deki rövanş maçından da 1-1 berabere ayrılarak elendi. (Toplam: 1-2)

Vardar (2017-2018): İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'deki rövanş maçını da 2-1 kaybederek elendi. (Toplam: 1-4)

