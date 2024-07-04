Fenerbahçe'nin 44'lük eski yıldızı imzayı attı

Fenerbahçe'nin eski forvetlerinden ve yakında 44 yaşına girecek Daniel Güiza, UD Rotena takımıyla bir yıllık kontrat imzaladı.

UD Rotena Kulübü'nün yaptığı açıklamaya göre, "Daniel Güiza forvet hattımızı güçlendirecek. Avrupa şampiyonluğu deneyimi ve gol yeteneğiyle takımımıza katkıda bulunacak. Hoş geldin Dani" denildi.

Profesyonel futbol kariyerinde toplam 17 farklı takımda oynayan Güiza, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Getafe, Malezya ve Paraguay ekiplerinde top koşturdu.

2018 yılından itibaren, İspanyol forvet Güiza, doğduğu yer olan Endülüs bölgesinin 2. ve 3. lig takımlarında forma giydi.