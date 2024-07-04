Fenerbahçe'nin 44'lük eski yıldızı imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin 44'lük eski yıldızı imzayı attı

Eski Fenerbahçe oyuncusu olan 43 yaşındaki Daniel Güiza, İspanya'nın 3. Lig ekiplerinden UD Rotena ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin eski forvetlerinden ve yakında 44 yaşına girecek Daniel Güiza, UD Rotena takımıyla bir yıllık kontrat imzaladı.

UD Rotena Kulübü'nün yaptığı açıklamaya göre, "Daniel Güiza forvet hattımızı güçlendirecek. Avrupa şampiyonluğu deneyimi ve gol yeteneğiyle takımımıza katkıda bulunacak. Hoş geldin Dani" denildi.

Profesyonel futbol kariyerinde toplam 17 farklı takımda oynayan Güiza, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Getafe, Malezya ve Paraguay ekiplerinde top koşturdu.

2018 yılından itibaren, İspanyol forvet Güiza, doğduğu yer olan Endülüs bölgesinin 2. ve 3. lig takımlarında forma giydi.

İlgili Haberler
Alman polisi Türk taraftarlara üçlü çektirdi
Son Haberler
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Ayşe Ateş Sinan’ın anlattıklarını ve canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım dedi Gündem
Ayşe Ateş Sinan’ın anlattıklarını ve canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım dedi
Kontrolden çıkan minibüs samanlığa daldı: 5 yaralı Gündem
Kontrolden çıkan minibüs samanlığa daldı: 5 yaralı
81 ilde yeni uygulama. Satışı resmen yasaklandı Ekonomi
81 ilde yeni uygulama. Satışı resmen yasaklandı
10 yaş üstü otomobili olanlar yaşadı Otomotiv
10 yaş üstü otomobili olanlar yaşadı
Marangoz dükkanı alev alev yandı Yerel Haberler
Marangoz dükkanı alev alev yandı
Kastamonu'da orman yangını Yaşam
Kastamonu'da orman yangını