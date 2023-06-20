Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı forması için PFDK'dan karar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin Başakşehir'i Ziraat Türkiye Kupası'nda yenmesinin ardından yapılan kupa seremonisine 5 yıldızlı formayla çıkmasıyla ilgili kararını duyurdu.





Açıklamada, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda giydiği 5 yıldızlı forma nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili yaptığı savunmayı değerlendirmeye alacağını ve konunun araştırılacağı belirtildi.



PFDK'den yapılan açıklama şu şekilde;

-Fenerbahçe A.Ş.'nin, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca yapılan disiplin sevkiyle ilgili savunmada belirtilen hususların araştırılmasına, bu nedenle incelemenin devamına karar verilmiştir.

Ayrıca Fenerbahçe ve Başakşehir'e de para cezası verildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'ye taraftarının olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 10 bin lira, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezonda 6. kez yapılması sebebiyle 237 bin 500 lira ve kulüp TV görevlilerinin saha içinden görüntü alması ve flaş röportaj alanı dışında röportaj yapılması dolayısıyla 125 bin lira, toplamda 456 bin 500 lira para cezası verildi.

Aynı müsabakada taraftarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Medipol Başakşehir de 56 bin lira para cezasına çarptırıldı.